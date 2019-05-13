ЧМ-2019 по хоккею. Россия обыграла Чехию, а США — Финляндию

Сборная России вышла в лидеры группы В на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии.

13 мая российская команда обыграла сборную Чехии — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Забивали Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев (в пустые ворота).

Это третья победа подряд, одержанная подопечными Ильи Воробьева. Ранее россияне обыграли сборные Норвегии — 5:2 и Австрии — 5:0. Следующий соперник — Италия (15 мая).

Команда Чехии потерпела первое поражение после двух побед со старта — над Швецией (5:2) и Норвегией (7:2). 16 мая чехи встретятся с Латвией.

В группе А сборная США в овертайме победила команду Финляндии — 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Решающую шайбу забросил центрфорвард «Детройта» Дилан Ларкин.

У американцев это вторая победа подряд. Ранее они обыграли Францию — 7:1, а вот на старте турнира уступили Словакии — 1:4. 15 мая команда США сыграет против сборной Великобритании.

Финляндия впервые проиграла на этом чемпионате. Ранее были обыграны команды Канады (3:1) и Словакии (4:2). 16 мая финны встретятся с датчанами.