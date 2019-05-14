Минские соглашения при Зеленском можно реанимировать, — советник президента
При Владимире Зеленском процесс выполнения заключенных в 2015 году Минских соглашений по Донбассу можно будет реанимировать, считает советник нового украинского президента по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
«Я думаю, что при президенте Зеленском его можно будет, ну, скажем так, реанимировать и он все-таки начнет работать. При поддержке как Франции, так и Германии. И я думаю, не только их, но и других наших международных партнеров, которые на протяжении всех лет войны поддерживают Украину в борьбе за независимость», — заявил Разумков в эфире украинского телеканала NewsOne.
13 мая в Брюсселе, где проходят мероприятия по случаю 10-летия инициативы ЕС «Восточное партнерство», министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что страна выйдет из Минских соглашений, если Совет Европы пойдет на поводу некоторых стран и отменит санкции в отношении России. «Я им честно сказал, что, если вы пойдете туда, куда хотело идти несколько стран, на самом деле я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, у нас «Минска» нет, а, во-вторых, это убили его не только на сегодня из Москвы, но и вы его последовательно убиваете», — сказал дипломат.
«Это очень серьезное заявление, мне кажется, со стороны министра, потому что к «Минску», «Минску-2», привязана большая часть тех санкций, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации. И так легко отмахиваться от этого процесса достаточно, мне кажется, неправильно. То, что (...) «Минск» на сегодняшний момент не очень эффективен и находится в таком полукоматозном состоянии — это тоже правда. Но альтернативы «Минску» на сегодняшний момент нет», — прокомментировал заявление Климкина Дмитрий Разумков.
По мнению советника Зеленского, «Минск»-то не такой плохой».
«Минск» — это такая «дорожная карта», большими шагами по которой если бы идти, можно было бы прийти к миру. Но, к сожалению, одно из государств, а именно Российская Федерация, как мне кажется, у них нету желания идти по этой «дорожной карте». (...) Они предлагают пойти снизу вверх, проведя сегодня выборы на временно оккупированных территориях. Но это будет все что угодно, но не выборы. И естественно, ни Зеленский, ни его команда в таких условиях признавать эти выборы не будут. Это будет действительно нарушение «Минска», — сказал Разумков.
В марте в интервью ведущим западным СМИ Зеленский, на тот момент кандидат в президенты, заявил о необходимости привлекать к минским переговорам Великобританию и США.
«Мы понимаем, что у нас очень сложная ситуация, у нас катастрофически сложные соседи. Спасибо, конечно, западным партнерам и санкциям и вообще появлению минских договоренностей. Они не работают, надо расширять стол переговоров, привлекать к этому столу Великобританию и США», — призвал он.
Последняя встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе прошла в Минске 24 апреля, следующая назначена на 22 мая.