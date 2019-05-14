Минские соглашения при Зеленском можно реанимировать, — советник президента

При Владимире Зеленском процесс выполнения заключенных в 2015 году Минских соглашений по Донбассу можно будет реанимировать, считает советник нового украинского президента по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Фото со страницы команды Владимира Зеленского в соцсети

«Я думаю, что при президенте Зеленском его можно будет, ну, скажем так, реанимировать и он все-таки начнет работать. При поддержке как Франции, так и Германии. И я думаю, не только их, но и других наших международных партнеров, которые на протяжении всех лет войны поддерживают Украину в борьбе за независимость», — заявил Разумков в эфире украинского телеканала NewsOne.

13 мая в Брюсселе, где проходят мероприятия по случаю 10-летия инициативы ЕС «Восточное партнерство», министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что страна выйдет из Минских соглашений, если Совет Европы пойдет на поводу некоторых стран и отменит санкции в отношении России. «Я им честно сказал, что, если вы пойдете туда, куда хотело идти несколько стран, на самом деле я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, у нас «Минска» нет, а, во-вторых, это убили его не только на сегодня из Москвы, но и вы его последовательно убиваете», — сказал дипломат.

«Это очень серьезное заявление, мне кажется, со стороны министра, потому что к «Минску», «Минску-2», привязана большая часть тех санкций, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации. И так легко отмахиваться от этого процесса достаточно, мне кажется, неправильно. То, что (...) «Минск» на сегодняшний момент не очень эффективен и находится в таком полукоматозном состоянии — это тоже правда. Но альтернативы «Минску» на сегодняшний момент нет», — прокомментировал заявление Климкина Дмитрий Разумков.

По мнению советника Зеленского, «Минск»-то не такой плохой».

«Минск» — это такая «дорожная карта», большими шагами по которой если бы идти, можно было бы прийти к миру. Но, к сожалению, одно из государств, а именно Российская Федерация, как мне кажется, у них нету желания идти по этой «дорожной карте». (...) Они предлагают пойти снизу вверх, проведя сегодня выборы на временно оккупированных территориях. Но это будет все что угодно, но не выборы. И естественно, ни Зеленский, ни его команда в таких условиях признавать эти выборы не будут. Это будет действительно нарушение «Минска», — сказал Разумков.

В марте в интервью ведущим западным СМИ Зеленский, на тот момент кандидат в президенты, заявил о необходимости привлекать к минским переговорам Великобританию и США.

«Мы понимаем, что у нас очень сложная ситуация, у нас катастрофически сложные соседи. Спасибо, конечно, западным партнерам и санкциям и вообще появлению минских договоренностей. Они не работают, надо расширять стол переговоров, привлекать к этому столу Великобританию и США», — призвал он.

Последняя встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе прошла в Минске 24 апреля, следующая назначена на 22 мая.