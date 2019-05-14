Швеция поможет Беларуси в области охраны окружающей среды

Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик встретился 13 мая с заместителем премьер-министра — министром окружающей среды и климата Швеции Изабеллой Лёвин, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«Стороны обсудили вопросы белорусско-шведского сотрудничества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, а также пути интенсификации двустороннего взаимодействия с учетом того, что оба государства относятся к региону Балтийского моря. Особое внимание уделено тематике изучения и имплементации передового шведского опыта использования возобновляемой энергетики и утилизации бытовых отходов с получением энергии», — говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, Беларусь и Швеция тесно сотрудничают в природоохранной сфере и в области борьбы с изменением климата. Только за последние годы при шведской поддержке и с использованием шведского опыта в Беларуси были реализованы ряд проектов, в том числе по модернизации водоочистных сооружений в Барановичах, Бресте, Гродно, Витебске и Слониме. В 2018 году при шведской поддержке из Беларуси было вывезено и утилизировано для производства электроэнергии и химической продукции почти 700 тонн высокотоксичного ракетного топлива.

В сотрудничестве в природоохранной сфере активно участвуют неправительственные организации обеих стран, в том числе «Центр экологических решений», «Ахова птушак Бацькаўшчыны», «Форум Сюд» и другие.