Ильхам Алиев принял вице-премьера Беларуси

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Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко встретился с президентом Азербайджана.

Вице-премьер Ляшенко отправится в Москву на переговоры по нефтяной теме

Белорусская делегация прибыла в эту страну на церемонию запуска новых сборочных линий на Гянджинском автомобильном заводе, сообщает азербайджанское агентство новостей Trend. Там будут производить электробусы Е-321 и зерноуборочные машины КЗС-575 «Палессе GS575».

В составе белорусской делегации — заместитель министра промышленности Дмитрий Корчик, посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш» Александр Новиков.
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Тэги: Беларусь-Азербайджан вице-премьер Персона: Ильхам Алиев Игорь Ляшенко Город: Гянджа

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