Ильхам Алиев принял вице-премьера Беларуси

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко встретился с президентом Азербайджана.

Белорусская делегация прибыла в эту страну на церемонию запуска новых сборочных линий на Гянджинском автомобильном заводе, сообщает азербайджанское агентство новостей Trend . Там будут производить электробусы Е-321 и зерноуборочные машины КЗС-575 «Палессе GS575».

В составе белорусской делегации — заместитель министра промышленности Дмитрий Корчик, посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш» Александр Новиков.