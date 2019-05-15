Ильхам Алиев принял вице-премьера Беларуси
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко встретился с президентом Азербайджана.
Белорусская делегация прибыла в эту страну на церемонию запуска новых сборочных линий на Гянджинском автомобильном заводе, сообщает азербайджанское агентство новостей
В составе белорусской делегации — заместитель министра промышленности Дмитрий Корчик, посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш» Александр Новиков.