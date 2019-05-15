Ученые Беларуси и Германии подготовили план работы в рамках исторической комиссии

Ученые из Германии и Беларуси подготовили план работы в рамках двусторонней исторической комиссии, сообщил посол ФРГ Петер Деттмар 15 мая на встрече с председателем Палаты представителей Беларуси Владимиром Андрейченко по случаю завершения своей дипмиссии.

Петер Деттмар

Деттмар напомнил, что создание подобной комиссии обсуждалось в июне прошлого года во время визита в Минск федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Экс-глава германской дипломатии тогда принял участие в открытии второй очереди мемориала на месте концлагеря в Тростенце.

«Я особенно рад тому, что результатом решения президентов стало сотрудничество между историками наших стран. Они встречались уже два раза. Разработан очень положительный и перспективный рабочий план, относящийся к совместной переработке нашего прошлого с научной точки зрения», — сказал дипломат.

При этом он напомнил слова Штайнмайера о том, что Беларусь нужно воспринимать как «самостоятельное независимое государство».

О том, что Германия и Беларусь намерены создать общую историческую комиссию, Штайнмайер сообщил на международной конференции «Помнить ради общего европейского будущего» 29 июня 2018 года в Минске. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с Александром Лукашенко.

«Господин Лукашенко готов подумать о том, как использовать сегодняшнее событие, которое является историческим, — чтобы у нас была еще не европейская, но уже общая культура памяти, — заявил президент ФРГ. — Создание общей комиссии историков два-три года назад именно с Беларусью мы не могли себе представить».