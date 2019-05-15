Сотрудничество Беларуси и США по вопросам прав человека приобретает системный характер, — депутат

По инициативе посольства США в Беларуси 15 мая состоялась встреча заместителя председателя постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентины Ражанец с временной поверенной в делах Соединенных Штатов Америки Дженифер Мур.

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Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, были обсуждены «практика реализации законодательства в сферах регулирования средств массовой информации, проведения массовых мероприятий в Республике Беларусь, направления дальнейшего развития нормативной правовой базы».

Валентина Ражанец заявила, что «сотрудничество Беларуси и США по вопросам, касающимся прав человека, приобретает системный характер».

«Мы заинтересованы в изучении опыта других стран, в том числе США, и надеемся, что обмен информацией будет полезен обеим сторонам», — отметила белорусский парламентарий.

«В свою очередь гости высказали намерение продолжить начатый конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес», — добавили в пресс-службе Палаты представителей.