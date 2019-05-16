Белорусскую армию пополнили 700 призывников

Торжественные мероприятия, посвященные началу отправки нового пополнения в войска, прошли 15 мая в столице и областных центрах.

В первый день в войска направлены около 700 призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, сухопутных войск, Минской военной комендатуры и учебных воинских частей, сообщили в Минобороны.

Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны планируется направить около десяти тысяч человек. При этом, в соответствии с законодательством, вызову на призывные комиссии весной текущего года подлежат около 40 тысяч.

Призывными комиссиями в отношении граждан уже принято более 30 тысяч решений. Предоставлено более 20 тысяч отсрочек, большую часть из которых (более 80 %) составляют отсрочки для продолжения образования. Кроме того, предоставлены отсрочки гражданам по состоянию здоровья, семейному положению, для получения военно-технических специальностей, в связи с осуществлением депутатских полномочий и на основании указов президента.

Отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны продлится до 31 мая. Церемония принятия военной присяги вновь прибывшим пополнением в соединениях и воинских частях ВС пройдет 15 июня.