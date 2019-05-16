Возле скульптуры городового задержали пару из России

Девушка и молодой человек приехали в Минск как туристы и, увидев уличную скульптуру человека с собачкой, решили сфотографироваться возле нее.

«Это я сейчас специально погуглила, и узнала, что с этим памятником вообще ничего делать нельзя. Но мы ж обычные туристы, скульптур в Минске оооочень много, про каждую не начитаешься. А рядом никакой предупреждающей таблички не стоит, и ограждения нет. И вот видим мы симпатичного бронзового мужчину с собачкой и идем фотографироваться», — начала рассказ россиянка на сайте pikabu.ru .

Спустя несколько минут к ним подошли сотрудники милиции, попросили удалить фотографии. Затем россиян отпустили, но на перекрестке их снова нагнали.

«Мы ж неопытные, думаем, раз отпустили, значит, все ок. Ха! Нас снова догоняет милиционер. А потом их внезапно становится четверо. И они уже начинают требовать паспорт, пройти с ними "до выяснения обстоятельств". И оказывается, мы уже "задержанные". На просьбы объяснить, что вообще случилось, и почему нас задержали, сотрудники то отмалчивались, то говорили, что "все будет хорошо", то отмахивались фразой об "административном нарушении". "О! — говорят. — Вы сзади городового на постамент встали, это вандализм!" И хрен с ним, что постамента там нету», — продолжила туристка.

Задержанных завели сначала в музей МВД, потом вывезли в РУВД, где те провели несколько часов. Потом в конце концов отпустили. На замечание, что им теперь пешком добираться полчаса в центр, милиционеры посоветовали ехать «зайцами» и быстро убегать от контролеров.