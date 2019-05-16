Атмосферный фронт накроет Беларусь – объявлен желтый уровень опасности
В пятницу, 17 мая, погоду в юго-западных и центральных районах преимущественно будет формировать малоподвижный атмосферный фронт, а в северо-восточных районах – область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, в основном по юго-западу пройдут дожди (местами – сильные дожди), в отдельных районах прогремят грозы. Ветер восточный порывистый, по юго-западу местами сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).
Температура воздуха:
- минимальная ночью от +6°С (на северо-востоке), до +15°С (на юго-западе);
- максимальная днем +15..+22°С (на юго-востоке – до +24°С).