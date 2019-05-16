Триатлонная гонка пройдет в Минске 21 июля

21 июля в Минске пройдет мультиспортивная гонка Alfa-Bank Minsk Triathlon.

Дистанция будет состоять из заплыва на 950 метров, 45 километров на велосипеде и забега на 10,5 километра. Планируется, что на старт выйдет около тысячи человек.

Начнется соревнование на Минском море у Центра парусного спорта, финишный городок расположится на проспекте Победителей у Дворца спорта.

Основная дистанция составляет четверть от классической дистанции триатлонных соревнований категории Ironman. У участников также будет возможность выбрать маршрут вдвое короче. Победителей и призеров определят в обеих дисциплинах.

Также пройдет детская гонка TriKids. Ребят от 6 до 10 лет ожидает забег на 500 м, а детям от 11 до 13 лет предстоит проплыть 100 м и пробежать 1 км.

Желающим принять участие в соревновании надо пройти регистрацию .

Каждый участник получит стартовый пакет, в который включены майка, плавательная шапочка, рюкзак, номер с поясной резинкой, чип электронной отметки, Racebook и страхование. До места старта будет организован бесплатный трансфер.