В Бресте студентку из Туркменистана подозревают в убийстве собственного младенца

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В Бресте по подозрению в убийстве малолетней дочери задержана 28-летняя гражданка Туркменистана, которая учится на курсах одного из вузов областного центра.

Фото Следственного комитета

В милиции сообщили, что иностранка 17 марта родила недоношенного ребенка и до 10 мая находилась в больнице. После выписки педиатр поликлиники пошла по указанному матерью адресу, чтобы осмотреть ребенка. Однако в квартире никого не оказалось.


Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

По телефону женщина отказалась сообщать врачу, где находится ребенок.

Медики вынуждены были обратиться к правоохранителям, которые и установили местонахождения матери. В ходе допроса она путалась в показаниях и версиях того, где находится ребенок.

В итоге сообщила, что ребенок умер в результате несчастного случая, а она испугалась ответственности и труп бросила у реки.
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Тэги: убийство ребенка Город: Брест

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