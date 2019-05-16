В Бресте студентку из Туркменистана подозревают в убийстве собственного младенца

В Бресте по подозрению в убийстве малолетней дочери задержана 28-летняя гражданка Туркменистана, которая учится на курсах одного из вузов областного центра.

Фото Следственного комитета

В милиции сообщили, что иностранка 17 марта родила недоношенного ребенка и до 10 мая находилась в больнице. После выписки педиатр поликлиники пошла по указанному матерью адресу, чтобы осмотреть ребенка. Однако в квартире никого не оказалось.

По телефону женщина отказалась сообщать врачу, где находится ребенок.

Медики вынуждены были обратиться к правоохранителям, которые и установили местонахождения матери. В ходе допроса она путалась в показаниях и версиях того, где находится ребенок.

В итоге сообщила, что ребенок умер в результате несчастного случая, а она испугалась ответственности и труп бросила у реки.