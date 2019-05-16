Вакарчук представил партию, с которой пойдет на выборы в Раду

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Фронтмэн «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук заявил сегодня в Киеве, что вместе с партией «Голос» идет на выборы в парламент.

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«Мы создаем новую политическую силу, - заявил музыкант. - Партию настоящих изменений. Мы назвали эту партию «Голос». Поэтому сегодня в Украине зазвучит новый голос. Мой голос. Ваш голос. Наш с вами голос. С вашей поддержкой я поведу партию «Голос» на парламентские выборы».

В новой команде бывший замминистра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за донецкий аэропорт Андрей Шараскин, известный под позывным «Богема», профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

В настоящее время партия находится в стадии регистрации.
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Тэги: Украина Персона: Святослав Вакарчук Юлия Клименко Ярослав Юрчишин Андрей Шараскин Юрий Соколов Соломия Бобровская Город: Киев

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