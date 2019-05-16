У «Минского диалога» появился новый статус

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Экспертная инициатива «Минский диалог» получила статус совета по международным отношениям, сообщил координатор программы «Внешняя политика Беларуси» инициативы Денис Мельянцов 16 мая во время дискуссии «Беларусь — Россия: возможна ли новая модель сотрудничества?».

По его словам, в «Минском диалоге» сформирован консультативный совет, который определяет направления исследовательской повестки.


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В его состав вошли два бывших министра иностранных дел Беларуси Владимир Сенько и Иван Антонович, а также старший научный сотрудник корпорации RAND Самуэль Чарап, декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский, директор Института международных исследований МГИМО МИД РФ Андрей Сушенцов и другие эксперты.

Также создан экспертный совет, членами которого стали белорусские и международные аналитики по региону Восточной Европы. 

Основными целями «Минского диалога» являются повышение региональной безопасности, продвижение интересов Беларуси на международной арене, улучшение потенциала экспертного сообщества страны.
 
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Тэги: Минский диалог Персона: Денис Мельянцов Владимир Сенько Иван Антонович Самуэль Чарап Виктор Шадурский Андрей Сушенцов

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