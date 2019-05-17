Новые подробности дела об убийстве офицера ГАИ

Следственный комитет сообщил некоторые новые подробности дела об убийстве 23-летнего лейтенанта Госавтоинспекции из Могилева.

Всю ночь работала следственно-оперативная группа на месте обнаружения тела похищенного и убитого 23-летнего сотрудника ГАИ — в двух километрах от Могилева, в лесополосе возле автодороги Р-123 (Присно — Мосток — Дрибин — Горки). Проход туда перекрыт.

Официальный представитель СК Юлия Гончарова сообщила БелаПАН, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия, но не ответила на вопрос, как было обнаружено тело офицера.

Напомним, вечером 16 мая стало известно, что трое неизвестных в черной «Волге» с российскими номерами похитили инспектора ДПС. На ноги были поставлены все службы милиции Могилевской области. Спустя несколько часов поступило официальное подтверждение гибели сотрудника.

По данному факту СК открыл уголовное производство по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка), которая предусматривает наказание вплоть до смертной казни.