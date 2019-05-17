Стало известно, под каким номером ZENA выступит в финале «Евровидения»
Директорат международного песенного конкурса «Евровидение-2019» после завершения второго полуфинала сообщил порядковые номера участников финала.
Белорусская представительница Зинаида Куприянович (творческий псевдоним ZENA), успешно выступившая в первом полуфинале, получила 19-й номер.
- Мальта;
- Албания;
- Чехия;
- Германия;
- Россия;
- Дания;
- Сан-Марино;
- Северная Македония;
- Швеция;
- Словения;
- Кипр;
- Нидерланды;
- Греция;
- Израиль;
- Норвегия;
- Великобритания;
- Исландия;
- Эстония;
- Беларусь;
- Азербайджан;
- Франция;
- Италия;
- Сербия;
- Швейцария;
- Австралия;
- Испания.