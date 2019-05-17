Стало известно, под каким номером ZENA выступит в финале «Евровидения»

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Директорат международного песенного конкурса «Евровидение-2019» после завершения второго полуфинала сообщил порядковые номера участников финала.

Белорусская представительница Зинаида Куприянович (творческий псевдоним ZENA), успешно выступившая в первом полуфинале, получила 19-й номер.

  1. Мальта;
  2. Албания;
  3. Чехия;
  4. Германия;
  5. Россия;
  6. Дания;
  7. Сан-Марино;
  8. Северная Македония;
  9. Швеция;
  10. Словения;
  11. Кипр;
  12. Нидерланды;
  13. Греция;
  14. Израиль;
  15. Норвегия;
  16. Великобритания;
  17. Исландия;
  18. Эстония;
  19. Беларусь;
  20. Азербайджан;
  21. Франция;
  22. Италия;
  23. Сербия;
  24. Швейцария;
  25. Австралия;
  26. Испания.

Сюжет: «Евровидение-2019»
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Тэги: Евровидение-2019 Персона: Зинаида Куприянович

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