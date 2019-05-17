ЕС попытается повлиять на позицию Литвы по БелАЭС, — источник

Институты Европейского союза попытаются повлиять на позицию Литвы по поводу Белорусской АЭС, чтобы литовско-белорусские разногласия относительно ее строительства не препятствовали подписанию приоритетов партнерства Беларуси и ЕС. Об этом БелаПАН сообщили источники в официальном Брюсселе, имеющие отношение к переговорам по этому вопросу.

Источники отметили, что тема строительства БелАЭС стала для Литвы внутренней политической проблемой, связанной в том числе с избирательными кампаниями — президента страны и депутатов Европарламента. Поэтому, по словам собеседников, у Беларуси возникли проблемы с подписанием приоритетов партнерства.

Вместе с тем, добавили собеседники, в ЕС с удовлетворением восприняли тот факт, что Беларусь взяла за основу европейские нормы ядерной безопасности, провела стресс-тесты проекта строящейся АЭС и получила рекомендации экспертов Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG), а также готовится выпустить национальный план мероприятий по дальнейшему повышению безопасности АЭС.

Евросоюз планирует довести до каждого государства-участника, включая Литву, то, что Беларусь намерена выполнить все рекомендации по улучшению системы ядерной безопасности, данные европейскими экспертами.

По словам источников, когда Беларусь примет план по безопасности АЭС, у институтов ЕС станет гораздо больше возможностей, чтобы отстоять подписание приоритетов партнерства.

Собеседники сообщили, что надеются достичь конечных соглашений по этому документу уже в следующем месяце.

Напомним, в преддверии первого тура президентских выборов два кандидата в президенты Литвы — лидер «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианский семей» Вальдемар Томашевски и евродепутат Валентинас Мазуронис — считают политику официального Вильнюса по отношению к Беларуси недальновидной.

Отметим, что никто из вышеуказанных политиков во второй тур не вышли.