Экономиста Чалого оштрафовали на 255 рублей за «Чернобыльский шлях»

Экономист Сергей Чалый оштрафован на 10 базовых величин (255 рублей) по ст. 23.34 Кодекса об административных нарушениях за участие в «Чернобыльском шляхе» — не санкционированном властями шествии 26 апреля по случаю 33-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Такое решение принято 17 мая судом Советского района Минска.

Как сообщил Чалый БелаПАН, он попытался обратить внимание судьи на расхождения и ложь в показаниях свидетелей, которыми выступали милиционеры. Однако председательствующий, по его словам, заявил, что это «не имеет никакого отношения к делу».

«Он сказал: в протоколе написано, что вы присутствовали [на акции], в колонне двигались. Это, мол, и есть то, за что [судят], а все остальное не имеет никакого отношения», — отметил экономист.

Чалый не намерен обжаловать решение суда, поскольку «не видит в этом смысла».