Милиция пообещала деньги за информацию об убийцах лейтенанта ГАИ

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Могилевская милиция пообещала вознаграждение за информацию, которая может привести к поимке преступников, похитивших и убивших лейтенанта Госавтоинспекции Евгения Потаповича.

Убитый инспектор ГАИ служил в батальоне ДПС меньше года

Как сообщается, инспектор в промежуток с 17:30 до 18:20 сел в черную «Волгу» с российскими номерами в районе улицы Первомайской и переулка Мигая (недалеко от гостиницы «Днепр»).

Если у водителей, которые проезжали в это время в указанном месте есть записи видеорегистраторов, их просят позвонить по телефонам:

  • 8 (029) 314-46-66;
  • 8 (029) 802-46-66;
  • 8 (029) 693-64-25;
  • 102.

Анонимность и вознаграждение гарантируются.

 

 
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Тэги: ГАИ убийство милиционера Персона: Евгений Потапович Город: Могилев

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