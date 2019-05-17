Милиция пообещала деньги за информацию об убийцах лейтенанта ГАИ

Могилевская милиция пообещала вознаграждение за информацию, которая может привести к поимке преступников, похитивших и убивших лейтенанта Госавтоинспекции Евгения Потаповича.

Как сообщается, инспектор в промежуток с 17:30 до 18:20 сел в черную «Волгу» с российскими номерами в районе улицы Первомайской и переулка Мигая (недалеко от гостиницы «Днепр»).

Если у водителей, которые проезжали в это время в указанном месте есть записи видеорегистраторов, их просят позвонить по телефонам:

8 (029) 314-46-66;

8 (029) 802-46-66;

8 (029) 693-64-25;

102.

Анонимность и вознаграждение гарантируются.