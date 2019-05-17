ЧМ-2019 по хоккею. Франция и Австрия потерпели пятые поражения подряд

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, 17 мая начался пятый тур.

В группе А в Кошице сборная Франции уступила команде Словакии — 3:6 (0:2, 2:1, 1:3), а в группе В в Брастиславе Австрия проиграла Норвегии — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3).

Для Франции и Австрии эти поражения стали пятыми подряд на турнире. В своих группах команды занимают предпоследние места.

Франции осталось провести два матча: 20 мая с Финляндией и 21 мая — с Великобританией, своим прямым конкурентом за место в элитном дивизионе.

Австрия 19 мая встретится с Чехией, а 20 мая — с Италией, в этом матче, вероятно, и будет решено, кто вылетит в первый дивизион.