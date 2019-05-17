Российский консул встретился с задержанными в Беларуси по делам о коррупции гражданами России

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Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России Алексей Маскалев.

Он не стал уточнять, сколько российских граждан задержано по этому делу, их фамилии и какие компании они представляют.


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«Белорусская сторона удовлетворила наш запрос о встрече, — сказал Маскалев. — Российский консул 15 мая встретился с гражданами России, которые были задержаны КГБ Беларуси и находятся под стражей в связи с обвинениями во взяточничестве».

КГБ сообщил 4 мая о задержании заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина и генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова. Оба задержаны за взятки от представителей российских компаний, отмечалось в сообщении КГБ.
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Тэги: коррупция посольство России Беларусь-Россия Персона: Алексей Маскалев Андрей Втюрин Сергей Сиводедов Город: Минск

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