Российский консул встретился с задержанными в Беларуси по делам о коррупции гражданами России

Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России Алексей Маскалев.

Он не стал уточнять, сколько российских граждан задержано по этому делу, их фамилии и какие компании они представляют.

«Белорусская сторона удовлетворила наш запрос о встрече, — сказал Маскалев. — Российский консул 15 мая встретился с гражданами России, которые были задержаны КГБ Беларуси и находятся под стражей в связи с обвинениями во взяточничестве».

КГБ сообщил 4 мая о задержании заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина и генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова. Оба задержаны за взятки от представителей российских компаний, отмечалось в сообщении КГБ.