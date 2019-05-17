Порошенко дал гражданство бывшему депутату Госдумы

Российский бизнесмен Илья Пономарев сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Наконец, это случилось! Сегодня, действующий президент Украины — Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственного интереса. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и это большая честь, и огромная ответственность», — написал экс-депутат Госдумы РФ.

Пономарев добавил, что будет использовать новый статус для получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета.

«Уверен, что процветание Украины — это ключ к изменениям в России», — подытожил он.

Пономарев был единственным российским депутатом, который голосовал против «присоединения» Крыма к РФ в марте 2014 года. Он получил вид на жительство в Украине в 2016 году.