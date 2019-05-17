СК отчитался о проделанной работе по делу убитого сотрудника ГАИ

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Согласно предварительному заключению экспертов, смерть милиционера наступила в результате огнестрельного ранения в голову. При этом следователи ожидают заключения судебно-медицинской и иных экспертиз, которые оперативно проводятся специалистами ГКСЭ.

Фото: sk.gov.by

По информации пресс-службы ведомства, следователи опросили родственников, знакомых погибшего и иных свидетелей, изъяли обнаруженные вещественные доказательства: личные вещи, документы, мобильный телефон, табельное оружие.

В настоящее время рассматривается несколько версий случившегося, в том числе проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной.

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Следствием получена информация, что около 18 часов 16 мая сотрудник милиции находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской в Могилеве напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль. Спустя некоторое время молодой человек был обнаружен погибшим.

В СК просят лиц, которые обладают значимой информацией в этой связи, сообщить об этом следствию по телефонам: 8017-389-50-02, 8022-223-05-00.
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Тэги: убийство сотрудника ГАИ убийство милиционера Город: Могилев

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