Освобождены от должностей заместители министров cвязи, природы и архитектуры

Решением правительства освобождены от занимаемых должностей заместители министров связи и информатизации, природных ресурсов и охраны окружающей среды, архитектуры и строительства.

Согласно постановлению Совет министров от 16 мая № 304, которое было опубликовано 18 мая на Национальном правовом интернет-портале, первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко уволен по соглашению сторон.

Также уволена первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина. Она занимала эту должность в течение шести лет.

В связи с окончанием контракта уволен замминистра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич, сообщает БелаПАН.

Дмитрий Шедко

Ия Малкина