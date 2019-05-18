Видеофакт. Вежливость на дороге – водители пропустили утку с птенцами

/ Общество
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Очень часто в сети появляются свидетельства хамства на дорогах нашей страны – подрезают, не уступают дорогу, лихачат…

К этому, можно сказать, все уже привыкли. Но есть и многочисленные случаи вежливого поведения на дороге.

Совсем нередким стало гуманное отношение водителей к братьям нашим меньшим. Очередной такой случай зафиксировал читатель АвтоГродно на трассе М-6.

В середине января в сети появился ролик, как в Пружанах водители остановились, пропуская переходящего по «зебре» рыжего кота.
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Тэги: утка дорожное движение Город: Гродно

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