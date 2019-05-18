Голландский лоукостер может начать выполнять рейсы в Гродно

/ Общество
Просмотров: 252

Возможности прихода лоукост-авиакомпаний из Нидерландов в Гродно обсуждались 16 мая на встрече руководства Гродненского облисполкома с временным поверенным в делах Королевства Нидерландов в Беларуси Паулом ван Ооствейном, сообщается на сайте облисполкома.

Дипломату подробно рассказали о преимуществах и бизнес-льготах, которые представляются инвесторам в свободной экономической зоне «Гродноинвест». В частности, в прошлом году в СЭЗ зарегистрировали 7 новых предприятий в сфере логистики. В реализации таких проектов могут принять участие и компании из Нидерландов.

Стороны намерены расширять сотрудничество и в сфере туризма. «По безвизовому режиму на Гродненщину приезжают туристы из разных стран, в том числе из Королевства Нидерландов. Вскоре, мы надеемся, безвизовая зона будет распространена на всю Гродненскую область. Кроме того, Брестскую и Гродненскую безвизовые зоны планируется объединить, что позволит туристам беспрепятственно посещать Беловежскую пущу... Нам нужны и инвесторы из Нидерландов для открытия кафе, гостиниц, ресторанов. Мы можем предложить для гостиничного бизнеса здания, которые требуют обновления, а также и свободные участки в городе для строительства объектов. Инвесторы из Нидерландов могут принять участие и в развитии инфраструктуры Августовского канала», — подчеркнул заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.

Он отметил, что на территории области работают пять организаций с участием голландского капитала. По итогам прошлого года объем иностранных инвестиций из Нидерландов в экономику области составил 25,5 млн долларов.

В целом товарооборот Гродненской области с Нидерландами за прошлый год составил 34 миллиона долларов и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 7,4%. Удельный вес этой страны в товарообороте области составил 1,5%. Предприятия региона экспортируют в Нидерланды тракторы, прицепы и полуприцепы, посудомоечные машины, бумагу и картон.

Как сообщал БелаПАН, в Беларуси рассматривается вопрос создания базового аэропорта для лоукост-компаний, которые можно привлечь в страну. Предполагается, что находиться он будет не в столице, а в одном из областных центров.

Недавно стало известно, что венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air рассматривает возможность открытия регулярных рейсов из Гродно. Об этом сообщил посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора 2 мая на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: лоукостер Персона: Паул ван Ооствейн Виктор Лискович Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко хочет знать, почему белорусы не летают из Минска

Лукашенко хочет знать, почему белорусы не летают из Минска

Белорусское небо впервые открыли для лоукостера

Белорусское небо впервые открыли для лоукостера

Белорусское небо остается закрытым для «Победы»

Белорусское небо остается закрытым для «Победы»