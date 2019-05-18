Голландский лоукостер может начать выполнять рейсы в Гродно

Возможности прихода лоукост-авиакомпаний из Нидерландов в Гродно обсуждались 16 мая на встрече руководства Гродненского облисполкома с временным поверенным в делах Королевства Нидерландов в Беларуси Паулом ван Ооствейном, сообщается на сайте облисполкома.

Дипломату подробно рассказали о преимуществах и бизнес-льготах, которые представляются инвесторам в свободной экономической зоне «Гродноинвест». В частности, в прошлом году в СЭЗ зарегистрировали 7 новых предприятий в сфере логистики. В реализации таких проектов могут принять участие и компании из Нидерландов.

Стороны намерены расширять сотрудничество и в сфере туризма. «По безвизовому режиму на Гродненщину приезжают туристы из разных стран, в том числе из Королевства Нидерландов. Вскоре, мы надеемся, безвизовая зона будет распространена на всю Гродненскую область. Кроме того, Брестскую и Гродненскую безвизовые зоны планируется объединить, что позволит туристам беспрепятственно посещать Беловежскую пущу... Нам нужны и инвесторы из Нидерландов для открытия кафе, гостиниц, ресторанов. Мы можем предложить для гостиничного бизнеса здания, которые требуют обновления, а также и свободные участки в городе для строительства объектов. Инвесторы из Нидерландов могут принять участие и в развитии инфраструктуры Августовского канала», — подчеркнул заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.

Он отметил, что на территории области работают пять организаций с участием голландского капитала. По итогам прошлого года объем иностранных инвестиций из Нидерландов в экономику области составил 25,5 млн долларов.

В целом товарооборот Гродненской области с Нидерландами за прошлый год составил 34 миллиона долларов и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 7,4%. Удельный вес этой страны в товарообороте области составил 1,5%. Предприятия региона экспортируют в Нидерланды тракторы, прицепы и полуприцепы, посудомоечные машины, бумагу и картон.

Как сообщал БелаПАН, в Беларуси рассматривается вопрос создания базового аэропорта для лоукост-компаний, которые можно привлечь в страну. Предполагается, что находиться он будет не в столице, а в одном из областных центров.

Недавно стало известно, что венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air рассматривает возможность открытия регулярных рейсов из Гродно. Об этом сообщил посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора 2 мая на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым.