В Домачево задержали словака, внедорожник которого был забит наркотиками

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До десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит 51-летнему гражданину Словакии, который пытался ввезти в Беларусь крупную партию наркотических средств.

По информации пограничников, в «красном» коридоре пункта пропуска «Домачево» был задержан внедорожник «Фольксваген», в котором были найдены тайники, в которых хранились пакеты с таблетками общей массой 70,2 килограмма, а также брикеты с веществом белого и коричневого цвета общей массой 12,5 килограмма.

Как сообщили эксперты, словак пытался ввезти из Польши на территорию нашей страны таблетки содержат особо опасное психотропное вещество МДМА (экстази).

На данный момент содержимое брикетов пока не определено.
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Тэги: Домачево наркотики контрабанда Беларусь-Польша-граница

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