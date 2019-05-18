Когда появится оценка убытков от «грязной» нефти в трубопроводе «Дружба»

Созданная для оценки убытков от загрязнения нефтепровода «Дружба» российско-белорусская рабочая группа представит первичные выводы в начале следующей недели. Об этом 18 мая сообщил журналистам курирующий в правительстве РФ сферу ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, группа экспертов «уже приступила к работе».

«В понедельник уже первые результаты должны быть», — приводит слова Козака российское сетевое издание «Интересант».

Как сообщалось ранее, 16 мая в Москве прошла встреча Козака с белорусским вице-премьером Сергеем Ляшенко. Стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется оценкой ущерба и способами его компенсации. Оценки могут появиться через три-четыре недели. Планируется, что ущерб будет компенсировать «Транснефть». Пока остается открытым вопрос о недополученной выручке от транзита нефти, консультации на эту тему продолжаются.

Ожидается, что ситуацию вокруг трубопровода «Дружба» на следующей неделе обсудят главы правительств Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев.

Александр Лукашенко 11 мая заявил, что из-за поставок некачественной российской нефти Беларусь потеряла «огромные деньги», измеряемые сотнями миллионов долларов. Однако министр энергетики РФ Александр Новак 15 мая сообщил журналистам, что, по его личной оценке, общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» не превысит 100 млн долларов.