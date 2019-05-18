Белорусское жюри отстранено от финала «Евровидения»

Белорусское жюри, оценивавшее участников международного конкурса песни «Евровидение-2019», отстранено от работы в финале 18 мая из-за разглашения своего голосования в полуфинале, сообщил eurovoix.com со ссылкой на организаторов. Учитываться будут только голоса телезрителей.

Поводом для такого решения стал материал, размещенный на портале TUT.by 15 мая с высказываниями членов жюри Анжелины Микульской, Артема Михаленко, Валерия Пригуна, Ольги Рыжиковой и Анастасии Тиханович.

TUT.by выступил с комментарием в связи со сложившейся ситуацией: «Материал по итогам первого полуфинала был опубликован на нашем портале 15 мая в 13:25. В нем мы поинтересовались у представителей жюри, как они оценивают выступление Зены и какое впечатление у них сложилось о других участниках полуфинала. Ближе к вечеру позвонили представители Белтелерадиокомпании и сообщили, что получили претензии от организаторов конкурса по поводу данного интервью. С сайта материал сразу же был удален… К сожалению, мы не обладали полной информацией, касающейся правил конкурса. В противном случае подобный материал никогда бы не появился у нас на портале. Но, как показала ситуация, во все тонкости не были посвящены и представители белорусского жюри».