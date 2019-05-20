Беларусь попала в поле повышенного атмосферного давления – объявлен желтый уровень опасности

Территория Беларуси в настоящее время находится в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в теплой воздушной массе. По прогнозам синоптиков, лишь на юго-западе сохранится влияние малоподвижной фронтальной системы.

Сегодня в республики будет преобладать переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется (лишь на западе пройдут дожди; местами прогремят грозы). Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах Брестской и Гродненской областей сильный порывистый. Максимально днем воздух прогреется до +27°C.

В столице осадки маловероятны. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: