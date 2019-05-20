Биатлонистка Дарья Юркевич завершила карьеру

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Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич сообщила о завершении карьеры. Таким образом, сезон 2018/2019 стал последним для спортсменки.

Юркевич выступала за белорусскую сборную с сезона 2008/2009.

Высшим ее достижением на взрослом уровне стало 3-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (сезон 2016/2017).

«Самой сильной стороной Дарьи всегда была стрельба. В сезоне 2017/2018 процент попадания составил более 90%», - отметили в Белорусской федерации биатлона и поблагодарили спортсменку за совместную работу.
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Тэги: биатлон Персона: Дарья Юркевич

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