Биатлонистка Дарья Юркевич завершила карьеру

Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич сообщила о завершении карьеры. Таким образом, сезон 2018/2019 стал последним для спортсменки.

Юркевич выступала за белорусскую сборную с сезона 2008/2009.

Высшим ее достижением на взрослом уровне стало 3-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (сезон 2016/2017).

«Самой сильной стороной Дарьи всегда была стрельба. В сезоне 2017/2018 процент попадания составил более 90%», - отметили в Белорусской федерации биатлона и поблагодарили спортсменку за совместную работу.