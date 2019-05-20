Зеленский вступил в должность президента Украины

Победивший на президентских выборах Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства.

Он принес присягу: «Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире».

Владимиру Зеленскому были вручены официальное удостоверение, а также символы президентской власти: знак президента, булаву и гербовую печать.

Беларусь на церемонии инаугурации представляет вице-премьер правительства Игорь Ляшенко.