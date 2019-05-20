Девятилетняя девочка умерла, после того, как ей стало плохо на спортивных мероприятиях в школе

В Турове умерла девятилетняя девочка, ученица 3-го класса школы № 2. Ребенку стало плохо во время спортивных мероприятий.

Как сообщили БелаПАН в администрации школы, девочка пожаловалась, что плохо себя чувствует, ее сняли со спортивных мероприятий и вызвали скорую. С ребенком была мать, так как она работает в школе № 2. Скорая доставила школьницу в больницу, где она скончалась.

Представители администрации школы опровергли информацию в социальных сетях и телеграм-каналах о том, что скорая ехала два часа, заявив, что эти сообщения не соответствуют действительности. В школе не знают причин смерти девочки, это предстоит выяснить в ходе экспертизы.

СК пока не прокомментировал смерть ребенка в Турове.

Напомним, в марте 2018 года в Гомеле умерла 10-летняя девочка. Ей после занятий в школе стало плохо, родители вызвали скорую. В ночь на 13 марта ребенок скончался в реанимации.

В мае 2018 года 11-летняя школьница из Брагина умерла во время оздоровления в санатории «Птичь» Петриковского района. В заключении о причине смерти было написано: «Инфекция неясной этиологии».