Лукашенко 29 мая посетит юбилейный саммит ЕАЭС в Казахстане
29 мая Александр Лукашенко посетит юбилейный саммит ЕАЭС в Нур-Султане. Об этом сообщил посол Казахстана Ермухамет Ертысбаев 20 мая на пресс-конференции в Минске.
По словам посла, во второй половине года Лукашенко «с нетерпением ждут» в Казахстане с официальным визитом.
«Хотим вывести казахстанско-белорусские отношения на еще более качественный и высокий уровень. Опыт Беларуси, достижения в социально-экономическом развитии очень важны для Казахстана, как и многочисленные связи в гуманитарной сфере. Все это имеет большое значение для Казахстана. Мы очень этим дорожим», — заявил Ертысбаев, сообщает