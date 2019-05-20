Лукашенко 29 мая посетит юбилейный саммит ЕАЭС в Казахстане

/ Политика
Просмотров: 176

29 мая Александр Лукашенко посетит юбилейный саммит ЕАЭС в Нур-Султане. Об этом сообщил посол Казахстана Ермухамет Ертысбаев 20 мая на пресс-конференции в Минске.

По словам посла, во второй половине года Лукашенко «с нетерпением ждут» в Казахстане с официальным визитом.

«Хотим вывести казахстанско-белорусские отношения на еще более качественный и высокий уровень. Опыт Беларуси, достижения в социально-экономическом развитии очень важны для Казахстана, как и многочисленные связи в гуманитарной сфере. Все это имеет большое значение для Казахстана. Мы очень этим дорожим», — заявил Ертысбаев, сообщает БелаПАН.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Казахстан Персона: Ермухамет Ертысбаев Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко и Назарбаев держат в кулаке свои страны, но не время

Лукашенко и Назарбаев держат в кулаке свои страны, но не время

Казахстан доверил Беларуси модернизацию боевых самолетов

Казахстан доверил Беларуси модернизацию боевых самолетов

Беларусь — Казахстан: политическая идиллия на фоне экономического спада

Беларусь — Казахстан: политическая идиллия на фоне экономического спада

Лукашенко «дрожащими руками» наградил Назарбаева орденом Дружбы народов

Лукашенко «дрожащими руками» наградил Назарбаева орденом Дружбы народов