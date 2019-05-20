Лукашенко 29 мая посетит юбилейный саммит ЕАЭС в Казахстане

29 мая Александр Лукашенко посетит юбилейный саммит ЕАЭС в Нур-Султане. Об этом сообщил посол Казахстана Ермухамет Ертысбаев 20 мая на пресс-конференции в Минске.

По словам посла, во второй половине года Лукашенко «с нетерпением ждут» в Казахстане с официальным визитом.