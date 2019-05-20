В Беларуси зарегистрировано 21 262 человека с ВИЧ-положительным статусом
В Беларуси о своем ВИЧ-позитивном статусе знают 81,1% жителей, сообщает республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
На 1 мая текущего года в стране зарегистрировано 21 262 человека с ВИЧ-положительным статусом. Реальное оценочное число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), — 26 тыс. человек.
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Больше всего людей данной категории по официальным данным проживает на Гомельщине, меньше всего – на Гродненщине:
- в Брестской области — 1572;
- в Витебской области — 1127;
- в Гомельской — 8049;
- в Гродненской — 913;
- в Минской области — 3437;
- в Могилевской — 1510;
- в Минске — 4654.
За первые четыре месяца текущего года было зарегистрировано 737 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 613 случаев в группе фертильного возраста от 15 до 49 лет).
Наиболее часто в Беларуси ВИЧ передается половым путем (более 82% случаев).