В Беларуси зарегистрировано 21 262 человека с ВИЧ-положительным статусом

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В Беларуси о своем ВИЧ-позитивном статусе знают 81,1% жителей, сообщает республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

На 1 мая текущего года в стране зарегистрировано 21 262 человека с ВИЧ-положительным статусом. Реальное оценочное число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), — 26 тыс. человек.

Больше всего людей данной категории по официальным данным проживает на Гомельщине, меньше всего – на Гродненщине:

  • в Брестской области — 1572;
  • в Витебской области — 1127;
  • в Гомельской — 8049;
  • в Гродненской — 913;
  • в Минской области — 3437;
  • в Могилевской — 1510;
  • в Минске — 4654.

За первые четыре месяца текущего года было зарегистрировано 737 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 613 случаев в группе фертильного возраста от 15 до 49 лет).

Наиболее часто в Беларуси ВИЧ передается половым путем (более 82% случаев).
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Тэги: ВИЧ

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