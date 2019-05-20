В Беларуси зарегистрировано 21 262 человека с ВИЧ-положительным статусом

В Беларуси о своем ВИЧ-позитивном статусе знают 81,1% жителей, сообщает республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

На 1 мая текущего года в стране зарегистрировано 21 262 человека с ВИЧ-положительным статусом. Реальное оценочное число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), — 26 тыс. человек.

Больше всего людей данной категории по официальным данным проживает на Гомельщине, меньше всего – на Гродненщине:

в Брестской области — 1572;

в Витебской области — 1127;

в Гомельской — 8049;

в Гродненской — 913;

в Минской области — 3437;

в Могилевской — 1510;

в Минске — 4654.

За первые четыре месяца текущего года было зарегистрировано 737 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 613 случаев в группе фертильного возраста от 15 до 49 лет).

Наиболее часто в Беларуси ВИЧ передается половым путем (более 82% случаев).