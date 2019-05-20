Главой «МТБанка» назначили Дмитрия Шидловича

Новым председателем правления ЗАО «МТБанк» назначен Дмитрий Шидлович, ранее занимавший пост финансового директора.

Данное решение было принято на собрании наблюдательного совета «МТБанка», сообщили в его пресс-службе. К работе в новой должности Шидлович приступает 20 мая.

Предыдущий руководитель «МТБанка» Андрей Жишкевич 4 декабря прошлого года указом президента был назначен на должность председателя правления Банка развития. Александр Титов, исполнявший обязанности главы «МТбанка» с 6 декабря 2018 года по 20 мая 2019 года, остается руководителем блока по работе со значимыми клиентами.

Новый руководитель ЗАО «МТБанк» с отличием окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «Мировая экономика». В «МТБанк» пришел в 2012 году на позицию финансового директора. С 2014 года входит в состав правления банка.