Лукашенко возложил на Румаса ответственность за рост экономики преимущественно за счет внешнего спроса

Соответствующее распоряжение премьер-министру Александр Лукашенко подписал 20 мая.

Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта, сообщает пресс-служба президента.

По данным Белстата, в январе-марте 2019 года внешнеторговый оборот товаров составил 16 млрд 474,5 млн долларов, что на 3% меньше, чем за январь-март 2018 года. Экспорт составил 7 млрд 713,3 млн долларов (-3,2%), импорт — 8 млрд 761,2 млн (-2,8%).

Официальный прогноз белорусских властей на 2019 год предусматривает экономический рост в 4%. Однако авторитетные международные финансовые организации не разделяют оптимизм белорусских властей.