В Россию не пустили крупную партию сыра и красной рыбы из Беларуси

Решением Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, на территорию России был запрещен ввоз партии красной рыбы и сыра из Беларуси.

Как сообщается, 18 тонн сыра должны были быть доставлены в Воронежскую область. Специалисты обнаружили нарушение, которое может свидетельствовать о недостаточном уровне контроля при отправке сыра. По этой причине, из-за отсутствия фактических гарантий качества и безопасности на часть продукции, сыр решили вернуть отправителю.

Не понравилась сотрудникам Россельхознадзора и партия (1,3 тонны) охлажденной потрошеной форели из Могилева, которая следовала в Москву. В рамках контроля груза специалисты установили, что перевозка рыбы осуществлялась в нарушенной транспортной таре. По итогам, форель вернули отправителю.