Нахождение в Беларуси Бакиева мешает двусторонним отношениям, — спикер парламента Кыргызстана

Кыгызская сторона по-прежнему обеспокоена информацией о деятельности беглого экс-президента страны Курманбека Бакиева и его окружения в Беларуси, «в частности, предоставлении им благоприятных условий для пребывания в Беларуси, наличие гражданства, а также их участие в публичных мероприятиях».

Об этом, как сообщает пресс-служба парламента страны (Жогорку Кенеш), заявил его председатель Дастанбек Джумабеков на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Спикер подчеркнул, что «эти моменты в свою очередь приводят к сдержанности и некоторому замедлению двусторонних отношений».

«Кыргызская сторона рассчитывает, что белорусской стороной будут предприняты все необходимые меры в соответствии с запросами кыргызской стороны согласно Кишиневской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года», — отметил он.

В целом Джумабеков положительно охарактеризовал двусторонние отношения. «Мы высоко ценим политический диалог между Кыргызстаном и Беларусью. В договоренностях, достигнутых в ходе рабочего визита премьер-министра Кыргызской Республики в ноябре 2018 года в Минске для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, мы видим подтверждение взаимного стремления сторон к дальнейшему развитию и активизации взаимовыгодных отношений», — подчеркнул он.

О встрече спикеров парламентов накануне сообщила пресс-служба Палаты представителей.

Кыргызстан неоднократно требовал экстрадировать бывшего президента страны Курманбека Бакиева, который бежал в Беларусь после революции в 2010 году, однако белорусские власти в этом отказывают.

Революция в Кыргызстане произошла в апреле 2010 года. В ходе штурма здания правительства в Бишкеке и последовавших затем беспорядков в городе погибло около 90 человек, полторы тысячи получили ранения. Президент Курманбек Бакиев, его брат Жаныш (Жаныбек), возглавлявший службу госохраны, и старший сын Марат бежали из страны. С 2010 года Курманбек Бакиев с семьей по приглашению Лукашенко живет в Беларуси.

На родине экс-президент, члены его семьи и приближенные были заочно обвинены в массовом убийстве, сопряженном с превышением должностных полномочий, и объявлены в международный розыск. Бакиева, получившего белорусское гражданство, на родине приговорили к пожизненному заключению.

В октябре 2016 года стало известно, что жена Бакиева Назгуль Толомушова стала директором гостиницы «Минск». Кроме того, по неофициальной информации, в Беларуси скрывается и экс-премьер страны Данияр Усенов — он руководит Белорусской национальной биотехнологической корпорацией под именем гражданина Беларуси Даниила Урицкого.