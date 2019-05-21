Власти решили продать «Витебскдрев»

Совет министров одобрил проект меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предприватизационном содействии для ОАО «Витебскдрев». Постановление правительства об этом от 14 мая № 297 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

На подписание меморандума уполномочен Банк развития.

Проект анонсировал председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич 20 марта в Минске на первом республиканском деловом форуме «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика». На вопрос, когда банк сможет избавиться от непрофильных активов, таких как деревообрабатывающие предприятия, Жишкевич ответил: «Когда они будут привлекательными. Нельзя продавать убыточный бизнес».

Основные виды деятельности «Витебскдрева» — лесозаготовка и производство продукции деревообработки из собственного и привозного сырья и материалов.

Деревообрабатывающий холдинг был передан в управление Банка развития в 2016 году. В октябре прошлого года премьер-министр, экс-глава Банка развития Сергей Румас, выступая в парламенте, отметил, что показатели у предприятий холдинга растут.

«Если по результатам 2016 года убытки от реализации были 14%, в 2017-м — уже вышли на рентабельность 1,6%, то за девять месяцев текущего года рентабельность 14,2%. И здесь надо понимать, что все девять предприятий деревообработки разные. Среди них, естественно, есть лидеры, такие как «Речицадрев», «Мостовдрев», Новосверженский лесозавод, — эти предприятия сегодня работают устойчиво с рентабельностью 20% и выше, — сказал глава правительства. — Но все предприятия деревообработки рассчитываются по долгам, по рассрочке, которую глава государства предоставил по оплатам за электроэнергию, по бюджетным ссудам, по исполненным гарантиям. И большинство из этих предприятий начинают обслуживать долг, который государство взяло на себя при модернизации».

В 2019 году все предприятия будут частично или полностью обслуживать долги, подчеркнул Румас. «Если в сухом остатке: направление правильное, но исполнение — белорусское. Поэтому в будущем мы должны сделать выводы из этой ситуации. Я сторонник того, чтобы инвестиционные проекты реализовывали бизнесмены, а не чиновники. Они лучше разбираются в рисках, рискуют своими деньгами, и поэтому, как правило, эти проекты оказываются более успешны», — отметил глава правительства.