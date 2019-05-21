Лукашенко разрешил блокировать сайты во время Европейских игр

Милиции, прокуратуре и следователям предоставлена возможность блокировать сайты с призывами к «массовым беспорядкам, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением законодательства, осуществлению экстремистской деятельности, иных действий, способных дезорганизовать проведение Европейских игр».

Это предусмотрено указом президента «О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр 2019 года» от 20 мая, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

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Согласно указу органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также органы прокуратуры и предварительного следствия, в случае обнаружения таких сайтов в период с 20 мая по 30 июня, могут самостоятельно принимать решения о временном ограничении доступа к ним на период проведения игр.

В Минске и Минском районе с 17 июня по 2 июля вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, за исключением тех, что принадлежат госорганам и используются в целях, связанных с проведением игр. При нарушении запрета беспилотники будут изыматься милицией.

Министерству обороны поручено определить зоны ограниченного использования воздушного пространства на период мероприятий. МЧС предоставляется право в исключительных случаях проводить внеплановые проверки и мониторинги спортивных объектов и гостиниц.

Для охраны общественного порядка на спортивных объектах и в местах размещения участников игр и персонала смогут привлекаться военнослужащие.

«В этом случае на военнослужащих Вооруженных сил распространяются предусмотренные законодательными актами для военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел права и обязанности в части условий и порядка применения физической силы, специальных средств, оружия, а также гарантии личной безопасности», — сказано в указе.

Работники охраны гостиниц, предназначенных для пребывания участников Европейских игр, также получили право проводить личный досмотр, досмотр вещей, документов и транспортных средств.

Руководители государственных органов, имеющих воинские формирования и военизированные организации, при необходимости смогут привлекать курсантов подчиненных учреждений образования «для оказания информационной и организационной помощи болельщикам и иным лицам при проведении спортивных соревнований».

Все перечисленные в указе меры будут действовать в течение 16 календарных дней — с 17 июня по 2 июля.

Как сообщила накануне пресс-служба президента, указ подготовлен «с учетом отечественного и зарубежного опыта организации и проведения крупных международных спортивных соревнований». «Реализация указа поспособствует безопасному проведению в Беларуси II Европейских игр, а его принятие свидетельствует об особом внимании, которое уделяется вопросам комфортного и безопасного пребывания в стране участников и болельщиков предстоящего международного спортивного форума», — отметили в пресс-службе.