Суд в отношении «шпиона» Политики определил порядок исследования доказательств

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На очередном заседании 20 мая Новозаводской районный суд Чернигова определил порядок исследования доказательств в деле белоруса Юрия Политики, которого Украина обвиняет в шпионаже.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, следующее заседание суда назначено 31 мая.

«Предполагается, что в ходе него также будет решен вопрос о дальнейшем продлении срока содержания обвиняемого под стражей», — сказал он.

Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.

5 октября 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать осужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко на Юрия Политику не будут, так как вина Политики не доказана. При этом он отметил, что белорусская сторона рассматривает вопрос о помиловании Шаройко.
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Тэги: шпионаж Беларусь-Украина Персона: Юрий Политика Анатолий Глаз Город: Чернигов

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