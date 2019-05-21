В штабе президента Украины назвали вероятную дату выборов в Раду

Внеочередные выборы украинского парламента могут состояться 21 июля. По мнению советника президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрея Богдана, эта дата является оптимальной.

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Как отметил он по итогам сегодняшней встречи президента с главами фракций парламента, беседа прошла «очень конструктивно».

Несмотря на споры о конституционности, законности, возможности обжаловать такой указ, «все партии и фракции задекларировали готовность и желание идти на выборы».

По его словам, указ о роспуске Рады будет подписан в ближайшее время и обнародован в «ближайшие дни».

«Мы видим для себя наиболее допустимую дату голосования 21 июля», - резюмировал Богдан.

Согласно пследнему соцопросу на данный момент в парламент проходят (преодоляют барьер в 5%) шесть политических сил: