ЧМ-2019 по хоккею. Швейцария рискнула в матче с Чехией, но проиграла

21 мая на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, завершается групповой раунд.

В группе В в Братиславе сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2). Еще накануне обе сборные гарантировали себе участие в четвертьфинале. Результат очного матча имел значение только для распределения мест в группе.

Чуть менее чем за две минуты до окончания третьего периода при счете 4:4 тренерский штаб сборной Швейцарии заменил голкипера на шестого полевого игрока, так как чистая победа теоретически могла позволить швейцарцам занять в группе второе место. Однако чехи сумели забросить в пустые ворота.

Таким образом сборная Швейцарии завершила групповой раунд на четвертом месте группы В и в четвертьфинале встретится с лучшей сборной группы А — это могут быть команды Финляндии, Канады или США.

Сборная Чехии пока поднялась на второе место. Окончательное распределение позиций в первой четверке станет известно после вечернего матча Швеция — Россия.