«Евроторг» намерен разместить облигации в России

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Компания «Евроторг», которой принадлежит в Беларуси крупнейшая продуктовая розничная сеть «Евроопт», намерена привлечь в России 5 млрд российских рублей.

Для решения этой задачи белорусский ретейлер создал в России ООО «Ритейл бел финанс».

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Как следует из сообщения российского рейтингового агентства «Эксперт РА», которое присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационному займу, «Ритейл бел финанс» является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.

«Компания не ведет на постоянной основе иной деятельности, помимо связанной с выпуском облигаций», — сообщает агентство «Эксперт РА».

По данным рейтингового агентства, «Евроторг» планирует занять в России 5 млрд российских рублей (77,5 млн долларов в эквиваленте). При этом дата начала размещения облигаций пока не определена, сообщает БелаПАН.
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