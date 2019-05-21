В Новосибирске изготовили ядерное топливо для БелАЭС

Новосибирский завод химконцентратов изготовил и обеспечил выходной контроль партии ядерного топлива для начальной загрузки в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС.

По контракту между топливной компанией ТВЭЛ российской госкорпорации «Росатом» и компанией АСЭ (инжиниринговый дивизион «Росатома»), которая выступает генподрядчиком строительства БелАЭС, на заводе изготовили партию из 152 тепловыделяющих сборок для реактора ВВЭР-1200, сообщили в пресс-службе ТВЭЛ.

В процедуре выходного контроля изготовленного топлива участвовали как представители России — лицензированной компании по приемке ядерного топлива «ВПО «ЗАЭС», так и представители Беларуси — из администрации БелАЭС и департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

В пресс-службе ТВЭЛ сообщают, что инспекционной группе представили всю необходимую документацию, продемонстрировали ей производственный процесс со всеми этапами контроля качества, изготовленные тепловыделяющие сборки, а также процесс упаковки продукции в транспортные контейнеры для перевозки ядерного топлива.

В конце ноября в Новосибирске изготовили начальную партию из 180 тепловыделяющих сборок для загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.