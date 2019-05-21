Латвия победила Норвегию, Словакия — Данию на ЧМ по хоккею

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Обе сборных одержали победы в своих заключительных матчах на чемпионате мира по хоккею, но они уже утратили шансы на выход в плей-офф.

Фото: F64


Чемпионат мира по хоккею-2019. Расписание, трансляции, результаты

Словакия победила Данию со счетом 2:1. На 40-й минуте забил Маринчин. Бёдкер сравнял счет на 47-й. Решающий послематчевый буллит у хозяев реализовал Надь. Словаки заняли итоговое девятое место на домашнем первенстве.

В параллельном матче сборная Латвии одержала третью победу на турнире, одолев в заключительной встрече норвежцев со счетом 4:1. Первыми забили скандинавы: на 16-й минуте отличился Линдстрем. У соперника на 23-й минуте забил Индрашис, на 47-й — Якс, на 48-й — Маренис, на 55-й — Кениньш. Латвийцы стали десятыми на чемпионате.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019 хоккей Персона: Ладислав Надь Город: Братислава

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