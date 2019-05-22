Книга о трех поколениях оманской семьи стала лучшей на Букеровской премии

Лауреатом Букеровской премии 2019 года стала писательница и преподавательница из Омана Джоха Альхартхи.

Торжественная церемония награждения прошла в лондонском концертном зале Roundhouse, указано на официальном сайте премии.

Альхартхи получила премию за книгу «Небесные тела», которая повествует о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды она получила приз в размере около 65 тысяч долларов.

Букеровская премия — одна из самых престижных литературных премий, основанная в 2004 году.