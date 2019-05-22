Пассажиры московского метро несколько часов провели под землей

В трех составах находилась тысяча человек. Их эвакуация началась только через полтора часа.

Инцидент произошел на перегоне между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро, сообщает meduza.io .

Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента. Пассажиры перешли в исправный поезд, который подогнали к застрявшим составам.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала потеря напряжения в контактном рельсе. Пассажиры провели под землей от двух до трех часов.