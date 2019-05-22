Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении 18 белорусских предприятий

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По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, продолжаются случаи поступления из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС.

В перечень предприятий, продукция которых будет подвергаться усиленному контролю, включены Волковысский и Гродненский мясокомбинаты, Барановичский и Туровский молочные комбинаты, рыбхоз «Полесье» и др.

«В случае продолжения выявления продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС, будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию продукции вышеперечисленных предприятий», — констатирует Россельхознадзор.

По данным официальной статистики, в первом квартале 2019 года экспорт белорусского молока и сливок, говядины, а также колбас в Россию снизился на 15-30%.
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Тэги: Беларусь-Россия Россельхознадзор

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