Минчанка украла у сожителя дочери холодильник и стиральную машину

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Неработающую 56-летнюю минчанку задержали по подозрению в краже имущества из квартиры мужчины, пока тот был в месте лишения свободы.

Выйдя на свободу, хозяин квартиры не обнаружил холодильника, стиральной машины, микроволновки и DVD-проигрывателя, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Советское РУВД.

Выяснилось, что жилплощадь потерпевший делил с сожительницей, которая сама теперь отбывает наказание. Ключи от квартиры оказались у ее матери. Неработавшие стиральную машину и холодильник та сдала в металлолом, а микроволновку и проигрыватель взяла себе.
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Тэги: кража металлолом Город: Минск

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