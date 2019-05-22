Минчанка украла у сожителя дочери холодильник и стиральную машину

Неработающую 56-летнюю минчанку задержали по подозрению в краже имущества из квартиры мужчины, пока тот был в месте лишения свободы.

Выйдя на свободу, хозяин квартиры не обнаружил холодильника, стиральной машины, микроволновки и DVD-проигрывателя, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Советское РУВД.

Выяснилось, что жилплощадь потерпевший делил с сожительницей, которая сама теперь отбывает наказание. Ключи от квартиры оказались у ее матери. Неработавшие стиральную машину и холодильник та сдала в металлолом, а микроволновку и проигрыватель взяла себе.